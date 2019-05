Debat: Skam dig, Hønge

Læserbrev: SF fik et fint valg til EU-parlamentet med blandt andet valg til Karsten Hønge, der fik knapt 20.000 personlige stemmer. Nu viser det sig så, at Karsten Hønge synes, at han godt kan gøre grin med disse næsten 20.000 vælgere ved at beslutte, at han alligevel ikke vil i EU-parlamentet, men hellere vælges til Folketinget.

Jeg vil derfor opfordre til, at ingen stemmer personligt på Karsten Hønge ved næste uges folketingsvalg. En person, der har sat ny Danmarks-rekord i utroværdighed, er fuldstændig uværdig til at få en taburet i Folketinget.