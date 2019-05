Debat: Skal vi have en ny ret til tidligere folkepension eller Lars Løkkes pensionslotteri?

Læserbrev: Socialdemokratiet annoncerede tidligere på året, at de ville gå til valg på at give de mest nedslidte danskere en ny ret til tidligere folkepension. Det er på sin plads, for hver eneste dag er der 3F'ere og mange andre hårdtarbejdende danskere, som starter dagen med morgenkaffe og Panodiler, fordi kroppen er stået af før pensionsalderen. Socialdemokratiets forslag er en redningskrans til de mennesker, som Lars Løkke, Radikale Venstre og DF smed overbords, da de slagtede efterlønnen i 2011.

Regeringens forsøg på at matche Socialdemokratiet har været en forkølet lappeløsning bestående af små forbedringer af seniorførtidspensionen hist og her - som formentligt vil byde på arbejdsevnevurderinger, mistillid og bureaukrati. Nu turnerer de så land og rige rundt og forsøger at bilde danskerne ind, at de for 650 millioner kroner om året kan give 17.500 mennesker en værdig tilbagetrækning frem mod 2025 - selvom de hårdnakket påstår, at Socialdemokratiets plan om at bruge tre milliarder kroner hvert eneste år for at virkeliggøre deres løfte kun rækker til at hjælpe 2-3000 mennesker med at forlade arbejdsmarkedet i tide.

Efterlønsslagternes angreb på Socialdemokratiet er forudsigeligt. Men værre end det så er det også talmagi og regnearksgymnastik. For virkeligheden er den, at du har større chance for at blive lottomillionær, end at du med regeringens lappeløsning kan få lov til at gå fra fuldtid til seniorførtidspension.

Socialdemokratiet er med sit forslag gået i brechen for dem, der igennem et helt liv er trukket i arbejdstøjet, sikkerhedsskoene og beskyttelseshjelmen for at bygge det Danmark, som vi elsker. Folketingsvalget er din mulighed for at takke dem for deres indsats. Lad os give de mest nedslidte en ret til at nyde et par gode år med familie og børnebørn, inden kroppen for alvor står af - ikke bare en ret til at stå med hatten i hånden foran læger og kommunale sagsbehandlere.

Du kan sætte dit kryds ved Socialdemokratiet, som vil indføre en ret til tidligere folkepension for de mest nedslidte. Eller du kan stemme på Lars Løkke og hans borgerlige venner og indkassere ét styk billet til historiens dårligst oddsede pensionslotteri. Valget er dit.