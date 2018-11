Læserbrev: Hvornår får det en ende med de alt for store lønninger og store gyldne håndtryk, når direktører selv går eller bliver fyret fra deres job.

Tag nu ATP-direktør Christian Hyldahl. Han har trukket sig fra sin post, som han har bestridt siden januar 2017. I hans tid som chef i Nordea foregik lyssky transaktioner. Men Christian Hyldahl har givet udtryk for, at transaktionerne i Schweiz var helt efter bogen og han har afvist, at han havde noget at skamme sig over.

En direktørs fornemmeste opgave er da at føre acceptable dispositioner i forholdet mellem etik og penge og ikke fokusere på at plyndre andre landes statskasser.

Men når det drejer sig om penge, hører moralen op og grådigheden får overtaget, og sådan bliver det nok ved med at være i finanssektoren, desværre.

Naturligvis skal man ansætte dygtige chefer, som er sat til at forvalte vores allesammens penge, men man skal også passe på, at de ikke er for dygtige som det har vist sig på det seneste.