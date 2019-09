Debat: Skal de nye Venstre staves med stort V eller lille v?

Læserbrev: Spørgsmålet er nu: Vil Venstre være parti for danskerne? Eller vil Venstre fortsat agere tjener for venstrefløjen, internationale interesser - herunder EU, transnationale domstole, konventioner og migranter? Lars Løkke sagde i sin nytårstale den 1. januar 2018, at "hverken terror, ghettodannelse, segregering (social-etnisk-religions-gruppering), kriminalitet og social kontrol af unge kvinder handler om religion, trods virkeligheden viser noget andet".

Integrationsproblemer handler i høj grad om religion, sociale praksis, islams religiøse og politiske autoriteter, som klaner og familier håndhæver hver eneste dag. Ghettoerne opstår ikke ud af ingenting, men holdes sammen af systematisk offentlig forsørgelse, muslimske og udanske normer, ritualer, uskrevne gaderegler og indgroede forestillinger om ære og skam, halal og haram, mandlig og kvindelig.

Problemkomplekset vokser i omfang og alvor i takt med antallet af og andelen af muslimer og andre i Danmark og resten af Vesteuropa. Det opfattede Lars Løkke & co. som dæmonisering, men nok en pind til hans exit?

På samme måde med FN's migrationspagt, som Danmarks borgerlige Løkke-regering underskrev trods talrige advarsler. At pagten, anført af de menneskeeksporterende lande, ophøjede migration til en universel menneskeret, tilskynder til mere migration og gjorde indvandrere til flygtninge, havde ingen betydning for Venstre.

Den arabisk dialog (I får olie, mens vi kommer af med overskudsbefolkningen og bygger moskéer i jeres lande) viser igen sit hæslige ansigt.

Det blev endda i aftaleteksten beskrevet, hvordan europæiske regeringer skal slå hårdere ned på såkaldt fremmedfjendske medier med henblik på at skabe et mere positivt syn på indvandring. Alene dét burde få enhver nationaltsindet regering til at vende sig mod underskrivelsen af en sådan pagt. Men ikke i Venstre. Vil dette princip mon stadig gælde?

Det siges nu, at den politiske krise i Venstre og "dobbeltmordet" kan vi takke Rasmus Paludan for. Havde det ikke været for ham og hans støtter, ville Lars Løkke næppe have foreslået en S-V-regering samt vækket baglandets vrede og trukket næstformanden med sig i faldet?

Skal partiet Venstre fremover staves med stort V eller lille v for venstrefløj? Der er mange spørgsmål.