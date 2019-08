Debat: Skab balance både i virksomheden og for medarbejderen

Læserbrev: Søvn er godt. Og den rigtige søvn er endnu bedre, for søvn er afgørende for vores trivsel, overskud og restitution. Det har vi brug for, hvis vi skal gøre det godt både i privatlivet og på arbejde. Det er på den baggrund, at vi nu oplever, at nogle virksomheder er begyndt med at tilbyde sine ansatte behandling for søvnproblemer. Er det at gå for tæt på? Overskrider arbejdsgiveren her en grænse?

Det er arbejdsgiveren, der sætter rammerne for arbejdet, og det er faktisk en ledelsesret at stille krav til medarbejderens opgaveløsning og i øvrigt også adfærd. Det er en del af kontrakten. Lederen tegner så at sige spillebanen, og hvis medarbejderen spiller udenfor, er der ingen tvivl om, at lederen både kan og skal sætte ind. Til gavn for virksomheden, kollegaer og for medarbejderen selv. Hvis en medarbejder for eksempel sover på arbejdet, er det jo ikke godt. Hvis medarbejderens mangel på søvn går ud over det job, man er ansat til eller afstedkommer dårlig adfærd, så er det heller ikke godt. Så skal arbejdsgiveren selvfølgelig sætte ind. Men alt hvad der foregår udenfor spillebanen, kan arbejdsgiveren ikke blande sig i.

Så det er ikke søvnen, lederen skal tage fat i, men den adfærd, som søvnmangel kan medføre.

Arbejdsgiveren har naturligvis et ansvar for at skabe gode rammer for medarbejderen på arbejdspladsen. Men det betyder på ingen måde, at man som virksomhed skal være ligeglad med medarbejderens trivsel eller sundhedstilstand udenfor arbejdet. For tingene hænger jo sammen. Vi er hele mennesker, og det er jo ikke sådan, at vi transformerer os til et andet menneske, når vi går på job. Vores privatliv påvirker vores arbejdsliv, ligesom vores arbejdsliv påvirker vores privatliv. Når virksomhederne sætter fokus på balance i hele livet, er det jo både af omsorg for medarbejderne og til gavn for virksomheden.

Når virksomheder tilbyder ansatte med søvnproblemer hjælp, så er det tilbud, som kan hjælpe dem med at føle sig bedre tilpas både privat og på arbejdet. Det er en fordel for den enkelte og til gavn for alles balance.