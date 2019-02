Debat: Skål for en krigsforbryder

Læserbrev: Tillykke til de seere, der har fulgt Anders Fogh Rasmussen smage på vin i "Skål for Europa": I har set en krigsforbryder hygge sig.

Hvordan krigsforbryder - han har da ikke startet KZ-lejre eller folkemord? Næh, men har været med til at starte en angrebskrig, invasionen af Irak 2003. Ved Nürnbergprocessen 1945-49 blev en række af nazi-spidserne, general, krigs- og flådeminister med flere nemlig især dømt for "forbrydelse mod freden".

Begrebet stammede fra Briand-Kellogg-pagten 1929, som definerede "forbrydelse mod freden" som løsning af internationale konflikter med krig. Bagefter blev angrebskrig af FN's folkeretskommission i 1950 defineret som (Princip IV, stk. a 1-2:) "Planlægning, forberedelse, start af eller genemførelse af en angrebskrig" eller "deltagelse i en generel plan eller konspiration, der har til formål at føre [angrebskrig]".

Der står ikke noget om, at angrebskrig er berettiget, fordi landets leder er et dumt svin. Eneste undtagelse er interventioner i FN-regi samt forebyggelse af folkedrab. Et eventuelt begrænset indgreb mod folkedrab indgår dog ikke i FN's folkedrabskonvention fra 1948, kun i et amerikansk forslag fra 2008.

Så ja: Invasionen i Irak 2003 var en krigsforbrydelse efter både de allieredes definition 1945 og FN's definitioner 1948-50. Uanset om den var baseret på små eller store løgne og fortielser. Og så har man også en dårlig smag i munden (af andet end vin), når Fogh skåler "for Europa". For bortset fra EU-udvidelsen i 2004 har Fogh gang på gang slået revner i samarbejde og fællesskab i Europa. Fordi Danmark skulle være USA's villige halehæng. Det giver godt nok begrebet "samarbejdspolitiker" en ny klang.