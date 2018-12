Debat: Sjusk i FN-pagten afsløret, men vi bliver snydt alligevel

Læserbrev: Det er rystende, at en regeringschef sjusker så meget med en "aftale," der får så alvorlige konsekvenser for indvandringen til Danmark.

Tænk hvor galt det kunne være gået, hvis ikke statsministerielle embedsmænd ikke havde læst korrektur og foreslået ændringer.

Stemmeforklaringen tager brodden af de værste tidsler, men løser næppe det overskyggende problem, at tilslutningen til en politisk viljeerklæring på lidt længere sigt kommer til at danne en form for retslig præcedens - det man kalder for soft law.

Forsikringen til danskerne om, at pagten ikke er juridisk bindende, lyder besnærende, men den holder jo ikke i virkelighedens verden.

Pagtens forsøg på at krænke den grundlovssikrede ytringsfrihed er et andet udtryk for et desperat forsøg fra u-landene på at sætte en dagsorden a la de totalitære staters udemokratiske holdt-kæft-bolche-strategi. Magtapparatet alene vide.

FN-pagtens forfattere forsøger at vildlede politikerne til at tro, at erklæringens tekst dækker noget helt andet, end den ved et flygtigt øjekast giver udtryk for.

De burde vide, at for eksempel kravet om en begrænsning af ytringsfriheden "aldrig" ville slippe igennem nåleøjet i de vestlige demokratier. Måske har de netop satset på, at den bløde formulering langt nede i den forvirrende tekst ikke vil blive opdaget i kampens hede. Lig med de ofte sete betingelser, man oplever i visse tilbud på nettet:

"Når de handler hos os, tegner de et abonnement" - uden at spørge kunden om lov.