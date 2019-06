Debat: Seks sydfynske esser kan løfte cykelstien videre

Læserbrev: Solen skinnede, hjulede snurrede, og stemningen var i top, da de mange tohjulede kandidater rullede over de sydfynske veje. Fra initiativgruppen under Forum5762 vil vi endnu en gang gerne sige tak for den fine opbakning til vores præsentation at de udfordringer, mange nuværende og givetvis endnu flere kommende cyklister har med strækningen mellem Ollerup og Svendborg.

Tak også til borgmester Bo Hansen for at bidrage til en fælles forståelse for sagen ved både at huse os og deltage i debatten på rådhuset. Selvom det for nogle stykker var en nærmest rystende oplevelse af overlevelsesturen, ja, så var fatningen dog i behold, da vi kom sikkert i hus.

Det er cykelgruppens oplevelse, at samtlige deltagere på turen er enige om, at de nuværende forhold ikke er acceptable.

Det er trods alt en pedalomdrejning i den rigtige retning. Som Bo Hansen så også formulerede det, ja, så har vi i lokalområdet en opgave med at finde frem til en mulig fælles løsning og de vordende MF'ere en opgave med at bringe forslaget i spil, når der åbner sig en mulighed for at sætte et forslag på dagsordenen.

Heldigvis ser det ud til, at vi bliver rigtig fint repræsenteret i det nye folketing. Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg fra Socialdemokraterne, Jane Heitmann og Erling Bonnesen fra Venstre er sikre og var med på turen. Rasmus Helveg fra Radikale Venstre var forhindret, men deltog i høringden den 6. april og Karsten Hønge er på anden vis informeret og sendte i øvrigt en vikar fra himlen.

Så med seks sydfynske esser i ærmet er vi klar til at tage næste step i arbejdet med at sikre gode vilkår for cyklisterne og dermed også bilisterne, der jo i mange situationer må væbne sig med stor tålmodighed på strækningen.

Vi bidrager også til en bæredygtig løsning ved at flytte trafikanter fra bilen over på cyklen og fremmer på den måde også folkesundheden. Endelig er vi optaget af, at den stærke pietetsfølelse, der har sikret et enestående miljø omkring Hvidkilde ikke bliver spoleret.

Som DN skriver i deres lille velkomstpjece, handler det om kampen mod klimaforandringer og om at give børn adgang til naturen - så når børn fra en tidlig alder lærer at færdes på to hjul og samtidig oplever naturen som et rum, hvor frisk luft og eventyr blandt dyr og planter vægtes, ja, så er der håb om, at de livslangt kan ændre på de uvaner, vi som forældregeneration har påført dem ved at køre dem rundt til alle aktiviteter.

Så nu håber vi bare på, at Eva Madsen kan synge videre "... og mor hun kurrede".