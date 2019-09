Læserbrev: Et finsk firma satte brændselsceller ind i et stort fragtskib. Skibet sejlede helt fra Bremerhaven i Tyskland til USA og retur uden overhovedet at forurene.

Det burde gå som en løbeild til alle skibsværfter verden over - så mange store skibe kan sejle på brændselsceller.

Det er den store nyhed indenfor skibsbranchen.