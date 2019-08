Debat: Sandheden er ilde hørt

Læserbrev: Fint med dit indlæg, Flemming Johannesen i Rudkøbing. Desværre har du ikke forstået mit indlæg helt; tilmed er du vist ny på egnen eller ikke har fulgt med, for "om lidt" er det 50 år siden, at jeg sagde fra over for en total forfejlet indvandre- og flygtningepolitik, som befolkningen aldrig blev spurgt om ønskeligheden af.

Befolkningen blev til gengæld fyldt med fortielser eller løgn fra dem, der havde med de tårnhøje problemer at gøre. Jeg var den første politimand i Danmark - og før Glistrup og andre, der gjorde opmærksom på en total ansvars-, plan- og hjælpeløshed med hensyn til de fremmede, som hele tiden skabte nye problemer - i dag farlige for Danmark på sigt.

Regeringen Anker Jørgensen startede ballet, og de efterfølgende regeringer gik i hans fodspor - nu med statsmininister Løkke som den store taber blandt andet på grund af Marrakech-aftalen og fremmedsituationen.

Trods konkrete oplysninger om fup, svindel, utryghed og voldsom kriminalitet, skøjtede man videre, og selv politimestre i stærkt belastede områder stod på TV og sagde "i min politikreds har vi ingen problemer", mens de truede ansatte med tjenestemandssager og fyring, hvis de udtalte sig offentligt. Og medierne fulgte trop og indførte censur.

Således forsøgte jeg at få mine oplevelser med nævnte tolkesvindel i Svendborg i Jyllands-Posten henset til et landsproblem, men censuren virkede også i den "frihedselskende avis".

Efter 25 års JP-abonnement opsagde jeg avisen sammen med over 100 andre, som havde samme oplevelser med chefredaktør Schleimann. Siden har det været deprimerende at deltage i debatten på grund af mediernes angst for at blive afklædt i en forkert sag, der nu er endt med bombesprængninger vendt mod Staten.

Jeg skriver i tiltro til, at abonnenterne er oplyste om, at vietnameserne kom fra et krigshærget og totalt sammenbrudt land, hvor alle former for kriminalitet herskede, mens de i Danmark fandt et land, der flød i mælk og honning, så man bare kunne tage for sig af retterne. Derfor lød efterfølgende over den sydlige halvkugle: "Kom til Danmark".

Det er ingen kritik af vietnameserne eller andre, som blot udnytter, at Danmark stadig er et land, der lever op til, hvad en dansk oberst skrev efter nederlaget i 1864 til Tyskland.

Slægten syg og ussel, graver selv sin grav. Taber uden blusel, hvad os fædre gav i arv.