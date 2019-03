Debat: Sæt sundhedsreformen på stemmesedlen

Læserbrev: De centraliseringsreformer, som regeringen har gennemført på en række områder, har vist sig, at de ikke har været til det bedste for danskerne. Den omstrukturering af det danske sundhedsvæsen, hvor de fem folkevalgte regionsråd nedlægges til fordel for eksperter i statens regi, lyder skræmmende for vores demokrati. Den hårde kritik fra Lars Løkkes egne partifæller mod reformen må da give grobund for de tvivlende danskere, som heller ikke kan se nødvendigheden i at nedlægge regionerne.

Det ville være nærliggende for demokratiet, at man ved folketingsvalget på en stemmeseddel kunne stemme ja eller nej til den sundhedsreform regeringen ligger for dagen.

Se det ville være et rigtigt folkestyre.