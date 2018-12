Debat: Sæt folkeskolen fri

Læserbrev: I øjeblikket foregår der politiske forhandlinger om justeringer af folkeskolereformen. I disse forhandlinger er SF selvfølgelig tilstede.

I SF mener vi, at folkeskolen både skal danne og uddanne samtidig med at alle børn trives. Den demokratiske dannelse skal her sikres og udvikles. En af folkeskolens vigtigste kvaliteter er, at den kan give alle elever de bedste muligheder for at lære uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Det skal vi både sikre og styrke.

Folkeskolen er i disse år underlagt en stram organisationsstyring kaldet new public mangagement. Denne form for styring afstedkommer et behov for regelmæssigt at kunne måle og veje de tiltag, dispositioner og læringsresultater førnævnte organisationsstyring afstedkommer og har behov for. Politikere og ledere i folkeskolen har i den forbindelse øget brugen af dokumentation, test, fællesmål samt tydelige læringsmål m.m.

Den amerikanske forsker Angela Duckworth (professor i psykologi v/University of Pennsylvania) har brugt hele sin karriere på at undersøge, hvor børns mod og vilje til at forfølge noget stammer fra. Hun er kommet til den konklusion "at kombinationen af engagement og vedholdenhed er dobbelt så afgørende for elevernes resultater i skolen end deres intelligens og talent."

Evnen til at besidde engagement og vedholdenhed er ikke medfødt, men noget børn kan tilegne sig gennem deres opvækst og skolegang - det betyder, at denne evne kan mindskes og helt opgives gennem den forkerte prioritering og fokus.

Den øgede brug af dokumentation og (nationale) test m.m. er problematisk, polariseringsskabende og er en forkert prioritering og fokus både med hensyn til den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling og mål.

Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare gøre dem klar til den næste test eller eksamen. Derfor mener vi i SF, at folkeskolen skal sættes fri, så undervisningen ikke dikteres af nationale test og læringsmål. Faglige timer skal suppleres og gennemsyres af fysisk og tværfaglig aktivitet og kreative indslag. Vi vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle.

En stemme på SF ved det kommende folketingsvalg, er en stemme på fællesskab, solidaritet, prioritering af velfærdssamfundet og en folkeskole med større frihed.