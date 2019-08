Debat: Sæt fart på udrulning af fibernettet

Læserbrev: Kommunerne kan give flere borgere nemmere og hurtigere adgang til fibernet helt uden at lede efter guldmønter på bunden af kommunekassen. Men kommunerne har tilsyneladende overset en ny lovhjemmel fra forrige sommer, hvor et meget konstruktivt folketing vedtog at gøre det nemmere for tele- og energiselskaberne at rykke ud med gravko og fiberkabler.

Når selskaberne for eksempel blot skal trække et kabel fra vejen ind til husstanden, kan de nemlig i princippet nøjes med at anmelde gravearbejdet efter, at arbejdet er udført. På den måde slipper man for at udarbejde tusindvis af tids- og ressourcekrævende ansøgninger om gravetilladelser. Omvendt sparer muligheden ligeledes kommunerne for stakkevis af papirnusseri. Loven er skruet sådan sammen, at det er kommunerne, der entydigt bestemmer, om selskaberne skal have lov til at gøre dette.

Men så godt som ingen kommuner har indtil nu gjort brug af de nye regler. Selskaberne skal derfor bruge kostbar tid på administration og ansøgninger. I deres verden betyder det et mindre budget til at udrulle fibernet. Og borgerne må vente endnu længere på den hurtige bredbåndsforbindelse.

Energi- og teleselskaberne står ellers på spring for at udrulle mere fibernet til borgerne og virksomhederne rundt om i Danmark. De vil øge deres investeringer i bredbånd med flere milliarder, efter de har fået adgang til ny kapital via private investorer, sammenlægninger og forretningsudvikling.

Derfor er den klare opfordring herfra, at kommunerne bærer faklen fra Folketinget videre og gør brug af de nye, bredbåndsvenlige regler for gravearbejde, som også er til gavn i kommunerne. Borgerne og tele- og energiselskaberne har ventet et år. Der er ingen som helst grund til, at de skal vente længere.