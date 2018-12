Debat: Så'en gik det til juleaften - da farfar var ung...

I hvert fald hvis han boede på landet i landsbysamfundets sidste tiår: 1940'erne.

Selv om højtids-traditionerne - især julens - synes at være de samme år efter år, er der i landsbyerne sket mange ændringer siden 1940'erne, som var det sidste årti, før det stillestående bondesamfund med ekspresfart blev ændret til et moderne, højt mekaniseret landbrugssamfund.

Det er de ændringer, jeg skriver om i bogen "Under kastanjetræet". På 500 sider fortæller jeg i ord og billeder om mit fynske fødesogn, Kølstrup, hvordan landsbybeboerne levede og tænkte - og ikke forstod, at bondesamfundets tid var ved at slutte.

Jeg er født i 1937 og var bondedreng på en mellemstor, fynsk gård. I et af bogens 73 kapitler fortæller jeg om julen i 1940'erne - blandt andet om juleaften. Den fortælling deler jeg gerne med min gamle avis' læsere (jeg var medredaktør på Fyns Amts Avis 1969-72):

Juleaftensdag hen ad eftermiddagen blev der spændt for på min fødegårds gårdsplads. Det var ved at være kirketid, også i "vores" kirke, Valgmenighedskirken Emauskirken i Kerteminde. Var der sne - og i min erindring var der altid sne juleaftensdag - blev et tospand af Frederiksborgheste spændt for kanen. Var der ikke sne, har det været charabancen, vi kørte i. Familien fik først bil i 1949.

Der er, hvad der dengang kaldtes en milsvej til Kerteminde, syv-otte kilometer. Det var koldt, så vi var pakket ind i frakker og handsker og havde "fodposer" af fåreskind, som kunne holde fødder og ben varme. Så gik det derudad. Vi mødte ikke mange biler, men mange hestekøretøjer, flere også på vej til julegudstjenester.

I Kerteminde blev hestene sat ind i Muus' Gård, som hørte til byens store grovvare- og købmandsforretning. Dér var gårdskarle, som mod betaling satte hestene på stald, mens herskaberne gik i kirke. Det var sjældent, gårdskarlene var helt ædru, for de futtede tit ind i traktørstedet Muus' Skænkestue (den findes endnu) for ved hjælp af drikkepengene at købe sig til varme i kroppen med en dram eller to.

Så flokkedes alle vi frelste, fortrinsvis bedre-bemidlede gårdmandsfamilier, til pastor Helms' og kirkesangeren, lærer Olsens, julegudstjeneste i den lille Emauskirke, som min oldefar havde været en af initiativtagerne til engang i 1860'erne.

Men det skete i de dage, at en befaling udgik fra Kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Og alle gik ...

Det kimer nu til julefest ... Et barn er født i Bethlehem ... og Velkommen igen, Guds engle små ...

Jeg elskede også dengang julegudstjenester. Mest på grund af julesalmerne. Og det, at kirken var og er stopfuld, så det var og er muligt at synge med på salmerne af fuld hals uden at blive bemærket af de omkringsiddende.

Vi søskende kunne - og kan stadig - julesalmerne udenad takket være den lille friskole, vi gik i, og ikke mindre takket være vores mor, som i julemåneden ofte satte sig ved klaveret og sang for på de kære, gamle sange, mens vi søskende masede os ind på klaverbænken.

Juleaftens salmesang i kirken fik ende, og lærer Olsen takkede Gud, fordi Han havde opladt vore hjerter under gudstjenesten. Amen.

- Glædelig jul.

De var der allesammen, de grundtvigske gårdmandsfamilier fra egnen.

- Ja, Glædelig Jul. Tak, i lige måde ... Vi ses tredje juledag.

Det vidste vi, at vi gjorde. For da var der juletræ i vores skole, Rynkeby Friskole.

Og så over i Muus' Gård, hvor hestene blev spændt for. Hjemad gik det. Tællelys-lygterne på kanen var tændt, kaneklokkerne ringlede. Hvilken fryd i fodposerne, mens det gik i trav ad den kendte vej, hvor det lyste fra alle huse og gårde. Dér var travlheden naturligvis ligeså stor - i køkkener som i stalde - som hos os.

Hestene løb sikkert på den snedækkede landevej. De havde hos landsbyens Laurits Smed fået sat brodder i skoene, og brodderne sikrede, at hestene ikke gled i det frost-glinsende snedække. Det var jo længe før saltning af vejene gjorde kanekørsel umulig.

Alt for hurtigt var vi hjemme igen. Og alligevel: Nu begyndte juleaften for alvor.

Der lugtede af stegende ænder og gæs, af rødkål, sovs og andet godt. Kokkepigen havde travlt ved gryderne på komfuret, hvori brænde og kvas spruttede om kap med stegene i ovnen.

Moder er i køkkenet; somme tider endog når vi andre drog til kirke juleaftens eftermiddag. For nu og da havde Mor Esther ikke tid. Om hun kunne være væk fra køkkenet i nogle timer den eftermiddag, afhang af, om kokkepigen, hun havde det år, kunne klare det hele, mens mor var væk.

Der skulle store gryder og pander til, for juleaften var vi mange om spisestuebordet. Mine forældre inviterede altid de enlige, ældre i landsbyen. Og nogle af medhjælperne på gården - oftest dem langvejs fra - måtte blive i julen, så dyrene kunne blive passet.

Alt var hjemmelavet, produceret i frugt- og urtehave, i gåse- og andegård, i hønsehus og i ko- og svinestalde: Ænder, gæs, grisen til flæskestegen, kartofler, rødkål, agurker, ribs til gelé, mælk og i besættelsesårene også melet til at jævne sovsen med.

Opfindsomheden var stor, for der var rationering af det meste, som skulle købes. Sukker for eksempel. Så det blev for en del erstattet af roesirup, kogt i kælderen af hjemmedyrkede sukkerroer.

Risalamanden var et kapitel for sig. Ris kunne ikke skaffes. Så mor lavede desserten af boghvedegryn. Boghvedealamande. I andre køkkener blev der brugt byggryn. Bygalamande.

Fløde var fra kostalden. Kirsebær fra haven. Mandler fandtes ikke i butikkerne. I stedet hakkede Mor hasselnødder fra haven. De to største gjorde det ud for mandler til mandelgaverne - eller rettere nøddegaverne.

Når den tid kom.