Debat: Sådan ender din mors hjemmepleje som en Tesla i Nordsjælland

Synspunkt: Har du nogensinde undret dig over, hvor dine skattekroner bliver af? Hvordan det kan være, at kommunen ikke har råd til noget som helst? At en kommune som Assens må skære hårdt i de offentlige ydelser til ældre og socialt udsatte på trods af, at kommunen har en af landets højeste skatteprocenter, mens kommuner som Rudersdal har både lavere skatteprocent og langt flere ældreboliger?

På samme måde kan man af de officielle statistikker se, hvordan en københavnsk omegnskommune som Gentofte har en skatteprocent på 22,8 mod Ærøs 26,1 og alligevel kan bruge flere penge på sine ældre.

Svaret er, at den primære årsag til den store ulighed skyldes fejl i den kommunale udligningsordning, som er en måde at udjævne forskellene mellem kommunerne på.

Forestil dig udligningsordningen som en maskine, der skal pumpe penge ud af de rige kommuner og fordele dem til de fattige. Men maskinen er desværre sat forkert sammen, så den i realiteten gør det modsatte.

Politikerne, der styrer maskinen, har nemlig sat den sammen, så den for eksempel ser på, om kommunerne bruger over eller under landsgennemsnittet i støtte til socialt udsatte borgere. Hvis kommunen bruger mere end gennemsnittet, ja, så får kommunen mindre i kommunal udligning, for så har man jo et højt serviceniveau i kommunen.

Problemet er blot, at de fleste fattige kommuner netop har mange borgere med en lille indkomst og behov for hjælp. Kommuner som Assens og Langeland bruger derfor mange penge på støtte til socialt udsatte.

Men udligningsmaskinen overfører penge til de kommuner, hvor man for eksempel ikke bruger penge på socialt udsatte, enten fordi der ikke bor ret mange socialt udsatte i den pågældende kommune, eller fordi man har valgt at bruge pengene på skattelettelser fremfor social velfærd.

Det virker bizart, men sådan bliver penge, der skulle bruges på hjemmehjælp i Assens Kommune altså nemt til Teslaer på de nordsjællandske motorveje.

Vi er nødt til at få justeret udligningsmaskinen. Vi skal have skabt et Danmark i balance, hvor det er muligt at bo i hele landet, og hvor vi ikke i praksis tvinger kommunerne med det laveste beskatningsgrundlag til at betale til de rige kommuner.

Det værste er faktisk, at partierne på Christiansborg havde muligheden i februar 2018, da regeringen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) lagde op til at justere på udligningsordningen. Problemet var, at regeringen ønskede at gøre modellen endnu mere skæv til fordel for de rige kommuner. De røde partier med Socialdemokraterne i spidsen kunne til gengæld ikke blive enige om at pålægge især de store byer at betale mere til de fattigste kommuner i landet. På den måde stod Dansk Folkeparti alene med ønsket om at gøre uligheden mindre.

Men vi skal have rettet på fejlene i udligningsmaskinen. Vi skal skabe et mere lige Danmark, hvor den enkelte får større mulighed for at udvide og udvikle sit liv - og ikke mindst at bo og leve uden for de rige kommuner.

Meningen med den kommunale udligningsordning er, at alle kommuner skal kunne holde et rimeligt serviceniveau, også selvom skatteindtægterne fordeler sig meget ulige hen over landet.

Faktum er bare, at balancen i Danmark bliver mere og mere skæv:

- Siden kommunalreformen er forskellen i beskatningsniveauet vokset til 1,25 procentpoint, hvis vi sammenligner de 64 provinskommuner med de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Borgerne i provinsen betaler altså 1,25 procentpoint mere i skat, end borgerne i hovedstaden.

- Samtidig er der markant flere penge til service i hovedstaden end i provinsen. Hovedstadskommunerne har eksempelvis råd til at bruge 28 procent mere pr. barn på dagtilbudsområdet, 11 procent mere pr. elev i folkeskolen og 13 procent mere pr. ældre på omsorgsområdet.

Desværre findes der ingen magisk løsning, hvor vi hælder grønt tryllestøv ud over Fyn og løser udfordringerne. Vi løser for eksempel ikke ubalancen mellem hovedstaden, de fynske storbyer og resten af Fyn ved at tvangsflytte Dansk Sprognævn til Bogense og så i øvrigt lukke øjnene for fejlene i udligningsmaskinen.

Vi er nødt til at give os i lag med de nødvendige strukturelle ændringer - og vi skal som samfund insistere på muligheden for at leve et godt liv - også uden for storbyerne.