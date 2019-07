Læserbrev: Danskerne tvinges til civil ulydighed med dødshjælp.

Befolkningen skal da ikke bare finde sig i, at det er de "frelste" medlemmer af Etisk Råd og bedrevidende politikere, der krænker det enkelte menneskes ret til selv om bestemme over liv og død.

Det bør alene være det enkelte menneskes afgørelse og ikke politikerens og religiøst hjernevaskede "eksperter" og etikeres. Hvad ved de egentlig om lidelser, hvis de ikke selv har været tæt på.

Det de lærte og skriftkloge udsætter deres medmennesker for burde straffes på samme måde, som hvis en læge behandler sin patient mod hans vilje for: ulovlig tvang!

Hvis man udsatte dyr for samme lidelser, som mange syge må finde sig i, ville de lovligt blive aflivet, så de slipper for unødige lidelser.

Det kan da ikke være rimeligt, at gode danske statsborgere, som er blevet uhelbredeligt syge, skal betale en mindre formue (som kunne være kommet børnebørnene til gavn) for at blive slået lovligt ihjel i udlandet.

Et stort flertal af danskerne går ind for dødshjælp. Alligevel skal de, der lider mest, og gerne vil dø (og i strid med al menneskelig sund fornuft) fortsat finde sig i, at systemet vil bestemme over liv og død og krænke individets ret til selv at bestemme.

Det er uholdbart og eftersom al erfaring viser, at der kan gå år, før systemerne "ser lyset" kan det næppe overraske, hvis befolkningen vælger at trodse loven og etablerer en ulovlig modstandsbevægelse med det formål at sikre ubærligt smerteplagede lidende den mest skånsomme og bedst kvalificerede hjælp til at dø efter eget ønske.

Alt andet vil være umenneskeligt. Men det et er der nok for mange "kloge" hoveder, der ikke forstår?