Debat: Rummelighed og venlighed

Læserbrev: Rummelighed og venlighed er ofte en mangelvare i Danmark, hvilket ofte ses i mediernes overskrifter eller når vi færdes i samfundet.

Man kan leve og færdes i Danmark uden, at folk hilser på hinanden eller svarer på en hilsen som godmorgen eller hej, når vejene krydses.

Det bliver særligt synligt, når man har sat sig ind i en bil, for ikke mange giver plads eller er rummelige over for andre trafikanter, nej - her er en hilsen ofte meget negativ eller ligefrem aggressiv.

Netop hjemkommet fra en ferie i Skotland, hvor uanset hvem vi mødte på vores vej, hilste hjerteligt om man så var gående, cyklende eller i bil.

På de mange smalle veje var modtrafikanter hurtige til at holde ind til siden eller bakke, så man kunne passere trygt og sikkert.

Hvis jeg selv var hurtigst til at trække ind, blev vi helt sikkert mødt med et smil og en hilsen.

Rummelighed og venlighed, det bliver vi nok alle også i meget bedre humør af.

Goddag, hej og godt sommerhumør derude.