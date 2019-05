Debat: Rul landdbrugspakken tilbage

Læserbrev: Landbrugets kvælstofudledninger er i hele Lars Løkkes regeringsperiode steget og steget. Det er nu ifølge Aarhus Universitet umuligt at opfylde målet for udledninger af kvælstof i 2020.

Tillykke Løkke, du har egenhændigt bombet dansk vandmiljø 30 år tilbage. Det vil blive dit eftermæle. Fremtidige generationer vil undre sig over, at den danske befolkning gav dig lov til at ødelægge den danske natur, blot for at du kunne få ekstra partistøtte fra landbrugsorganisationerne.

Landbrugspakken eller svindelpakken, som jeg kalder den, bør rulles tilbage straks efter, at Løkke har tabt valget. Derfor spørger jeg socialdemokraterne, om de vil være med til det? Hvis svaret er nej, hvad jeg er bange for, det er, så forklar mig, hvorfor vandmiljøet og vandrammedirektivet er ligegyldigt for jer?

Hvis svaret er ja, hvornår kan vi så forvente, at EU's vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning? Hvornår har vi igen klart vand om sommeren i Det Sydfynske Øhav, Mette Frederiksen? Hvornår kan vi forvente, at fiskene vender tilbage tilbage til vores område?

Svar udbedes, Mette Frederiksen.