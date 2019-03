LÆSERDEBAT: Tak for et godt tilrettelagt borgermøde på Ørstedsskolen vedrørende affaldssortering.

Det var to velforberedte mødeledere, der med en dagsorden - "Kom med nogle gode ideer til os med hensyn til sorteringsmuligheder for vores affald i fremtiden".

Det blev desværre ikke det, mødet kom til at handle om. Det blev en række helt personlige spørgsmål fra en lille gruppe, der brugte det meste af tiden i et øvrigt velforberedt møde.

Der kom ingen konstruktive forslag. En gruppe unge kom med et bud, et godt bud - de skulle måske have været på først?

Vi er nogle, der syntes, at oplægget fra de unge var meget interessant, og vi syntes ikke, at to grønne affaldsspande ved hvert hus vil pynte - og vil heller ikke få flere til at købe hus i Rudkøbing.

Vi ser frem til en god løsning for midtbyen med affaldscontainere placeret i passende afstand, så vi kan smide affaldet ud på vej til indkøb, aktiviteter m.m.

Så får vi også lidt motion, der vil gavne sundheden.