Debat: Rigide regler gavner hverken klima eller miljø

Læserbrev: Kære rød/grønne og formentlig klimabevidste fødevareminister Mogens Jensen: Hvorfor er det lige, vi landmænd - i disse klimaopmærksomhedstider - skal bruge krudt (diesel/CO2-udledning) på at slå brakmarker?

Ifølge reglerne skal vi slå brakarealer enten om foråret eller i sensommeren. Det skyldes, at der skal foregå en såkaldt landbrugsaktivitet på alle støtteberettigede arealer - også på brakmarker - og de afslåede planter skal blive liggende på arealet.

Som Bæredygtigt Landbrug har gjort opmærksom på, findes der næppe noget erhverv, der er mere omklamret af rigide regler og datohysteri, end dansk landbrug. Også i denne sag anerkender jeg selvfølgelig, at vi skal overholde forpligtigelserne i forhold til "dem nede i EU". Men beder de ret beset ikke bare om, at arealerne holdes i en stand, hvor de hurtigt kan tages med i omdriften igen? I praksis skal man vel blot sørge for, at arealerne ikke springer i skov?

Man kunne simpelthen kræve, at der ikke findes træer ældre end to år. Lad det være op til landmanden, hvordan det sikres. Det ville være bedre for både klima, miljø og biodiversitet.