Debat: Ret til tidligere folkepension kan ikke stå alene

Læserbrev: Et af de afgørende emner i valgkampen er pension.

Vi socialdemokrater vil indføre en ny ret til tidligere folkepension til de mest nedslidte. Men selvom det forslag er helt afgørende for at sikre en værdig tilbagetrækning, så er det også kun et af mange skridt, som skal tages i de kommende år. I mit arbejde i 3F har jeg mødt mange, som efterspørger et bedre arbejdsmiljø. Og jeg forstår dem godt.

Vi har ladet pensionsalderen stige i takt med levealderen, men i samme periode har vi ikke haft et tilstrækkeligt fokus på at styrke arbejdsmiljøet.

Vi skal forbedre det fysiske arbejdsmiljø ved blandt andet at anvende ny teknologi, og vi skal stille flere krav til det psykiske arbejdsmiljø for at komme stress til livs. Men vi skal også have en mere effektiv kontrol af de regler og standarder, som vi allerede har indført. Desværre har skiftende borgerlige regeringer skåret ind til benet i Arbejdstilsynet.

Fra 2007 til 2018 har medarbejderne i Arbejdstilsynet måtte vinke farvel til mere end 200 af deres kollegaer, fordi der er blevet sparet over 180 millioner kroner. Resultatet er færre tilsynsbesøg - 41.000 besøg blev det til i 2017 ifølge deres seneste årsrapport, mens tallet var 62.600 bare tre år før.

Selvfølgelig skal vi give de mest nedslidte danskere mulighed for at komme tidligere på folkepension. Men en ny regering vil også række en udstrakt hånd til resten af danskerne ved at styrke arbejdsmiljøet, så ingen skal frygte for deres helbred, bare fordi de står op og passer deres arbejde.