Debat: Ret skal være ret - Socialdemokratiet vil hele kommunen

Læserbrev: I denne tid kommer der det ene usaglige angreb efter det andet på Socialdemokratiet. Vi bliver beskyldt for at ville dele kommunen i a og b-hold. Og det er lodret forkert. Vi har blikket rettet mod, hvordan vi bedst muligt kan styrke hele vores kommune. Fra nord til syd. Fra øst til vest.

Et af de usaglige angreb, der i øjeblikket rammer Socialdemokratiet, er debatten om græsslåning. Og herunder også debatten om land og by. Man kunne således i avisen tirsdag den 30. juli læse, at landområderne bliver hårdt ramt af besparelserne på græsklipning for år 2019, hvilket isoleret set er rigtigt. Men for at få et større og mere retvisende billede af besparelserne på græsklipning, er man nødt til at se på de samlede besparelser over de sidste år og ikke kun se på 2019 alene.

Og gør man det, vil man opdage, at der også i 2017 blev sparet 100.000 kroner på græsklipning. Og læser man dybere i de tal, kan man se, at besparelserne blev udmøntet på syv områder, hvoraf seks af områderne er beliggende i Svendborg og det sidste i Oure. Så lavede man en avisoverskrift til besparelserne for år 2017, ville den nok lyde i retning af: "Byen holder for, mens landområderne går fri". Hvilket isoleret set også er rigtigt for netop 2017. Men i det samlede billede er sol og vind nogenlunde ligeligt fordelt.

Nu hvor debatten om land og by alligevel kører, vil jeg blot minde om, at Venstre i sidste periode løb forrest for at få lukket Gudme Brandstation, hvor Socialdemokratiet her sagde, at vi ville sikre den lokale tryghed. Derfor overlevede Gudme Brandstation.

Samtidig vil jeg også bemærke, at vi årligt har en lokalpulje på en million, som netop skal understøtte lokale initiativer. Ser man på skolerne, så vil man også opdage, at det er dyrere pr. elev for kommunen at have børn på Stokkebækskolen end børn på Ørkildskolen afdeling Byen. Og i en sparetid, hvor der samlet blev fundet besparelser for 100 millioner, har vi valgt at fastholde 400.000 kroner årligt til kommunens forsamlingshuse. 200.000 kroner til grønne renoveringer og 200.000 kroner til at skabe liv og aktiviteter i husene.

I Socialdemokratiet vil vi hele kommunen. Vi kalder hele kommunen for vores hjem. Lad venligst ret være ret.