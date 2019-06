Læserbrev: Svend Åge Jessen skriver i avisen 10. juni, at han mener, at det er "det glade vanvid", at Stram Kurs får partistøtte. Derefter skriver han, at han mener, at kravet om antallet af vælgererklæringer for opstilling til Folketinget bør hæves til 50.000.

De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Partistøtte gives, hvis man har fået mindst 1000 stemmer ved folketingsvalget. Det gælder også til enkeltstående kandidater uden for partierne. De kan stille op, hvis de blot samler 150 underskrifter.

Hvis partier og kandidater skal have partistøtte, så bør reglerne gælde ens for alle og baseres på en støtte per stemme. Sådan er det i dag. Det betyder, at den enkelte stemme gør en forskel, selvom et parti måske ikke når over spærregrænsen.

Med den støtte ser jeg frem til i de kommende år for eksempel at kunne undervise folk som Svend Åge Jessen i demokrati.