Debat: Regeringens løftebrud fortsætter

Læserbrev: Regeringen har meddelt FN, at man i Danmark igen vil modtage kvoteflygtninge.

I valgkampen sagde Mette Frederiksen, at hun ville stoppe den spontane asylansøgning for derefter igen at kunne tage kvoteflygtninge. Mig bekendt har regeringen intet gjort for at stoppe den spontane asylansøgning - de har kun lempet mulighederne for at komme til Danmark.

Nu skal Danmark så forsørge ekstra 500 "flygtninge", der til gengæld er meget "behandlingskrævende". En kæmpe belastning for vores i forvejen belastede sygehusvæsen, fængsler, politiet, psykiatrien, plejefamilier og domstolene.

Og disse 500 bliver hurtigt til mange tusinde evigheds-bistandsklienter - og til milliarder af spildte skattekroner, som kunne bruges bedre i nærområderne.

Det er så endnu et løftebrud og endnu en lempelse af udlændingepolitikken, siden Mette Frederiksen satte sig i statsministeriet.

Jeg er med på, at Danmark en dag igen skal modtage kvoteflygtninge, men det skal først være den dag, Danmark har indført et totalt stop for spontant asyl, og når de udlændinge, der allerede er her i landet, kan forsørge sig selv eller privat forsikre sig mod arbejdsløshed - samt når de, der ikke overholder loven, udvises konsekvent.

Endvidere skal de kvoteflygtninge, vi tager imod respektere Danmark som et kristent land og indordne sig under dansk kultur og danske værdier.

Før valget ville Mette Frederiksen og Socialdemokratiet holde fast i den stramme udlændingepolitik, men på kort tid ser vi det ene løftebrud efter det andet.

Pludselig skal alle flygtninge tilbydes gratis videregående uddannelse, man vil fjerne kontanthjælpsloftet, hæve integrationsydelsen, så det igen kan betale sig at være på passiv forsørgelse i stedet for at arbejde. Man vil afskaffe tolkegebyret og tage afviste børnefamilier ud af Sjælsmark.

Ak ja, jeg er dybt bekymret for, at mange års arbejde med udlændingepolitikken nu bliver ødelagt. Støttepartierne i rød blok vil uden tvivl presse flere lempelser igennem i den kommende tid, og det vil gøre, at vi i Danmark vil se svenske tilstande med en øget tilstrømning, som endnu mere vil forandre vores land både økonomisk og kulturelt.