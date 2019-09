Læserbrev: To måneder skulle der gå, før Socialdemokratiet stak af fra deres valgløfte om ikke at lempe på udlændingepolitikken. Socialdemokratiet har sammen med resten af venstrefløjen indgået en aftale, der blandt andet sikrer indvandrere højere sociale ydelser. Det skal altid betale sig at arbejde. Dette synes at have lange udsigter med Socialdemokratiet og venstrefløjens nye aftale, der samlet set hæver ydelserne med langt over en kvart milliard om året. Dette synes fuldstændig hovedrystende, da kontanthjælpsloftet, der blev indført af den borgerlige regering, beviseligt har virket overordentligt godt. Under sidste valgperiode kom mere end 45.000 ikke-vestlige indvandrere i arbejde, og antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldt med over 30.000.

Jeg frygter, at den gode udvikling nu vil få et brat stop, og dette vil være et socialpolitisk tilbageskridt. Dette vil komme til at gå ud over de børn med forældre, der nu ikke kommer i arbejde, fordi venstrefløjen gør det mere attraktivt at stå uden for fællesskabet i stedet for at tage et arbejde.

For de 300 millioner kroner, regeringen vil bruge på at hæve ydelserne, ville man kunne aflønne godt 600 pædagoger. Derfor er jeg også dybt skuffet over Socialdemokratiet, der hellere vil lempe på udlændingepolitikken i stedet for eksempelvis at lette skatterne, så det giver endnu større incitament til at arbejde.

Regeringen er kommet umådeligt dårligt fra start. Først skrottede transportministeren VLAK-regeringens ambitiøse infrastrukturaftale, der blandt andet skaber usikkerhed om udvidelsen E20 og Odense Syd, og nu hæver de også de offentlige ydelser. Det ser ud til, at det kommer til at blive umanerligt dyrt at være dansker over de kommende år.