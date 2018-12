Debat: Regeringen har mistet jordforbindelsen

Læserbrev: Nu er tossegodheden da helt eksploderet for vores økonomiske formåen med hensyn til de kriminelle udvisningsdømte udlændinge på den øde ø Lindholm. Finanslovens symbolpolitik vil koste danskerne 759 millioner kroner, men slår de nu også til fremadrettet?

De årlige driftsomkostninger pr. udlænding på Lindholm er 1,8 millioner kroner. Hvis det så var til de udlændinge, som vil integreres var det i orden, men her har vi med dybt kriminelle at gøre, som fra dag et aldrig har villet det danske samfund noget godt, skal vi nu underholde måske resten af livet på en ø.

Glem alt om resocialisering for de udlændinge, det er og bliver utopi, for de bliver passet og plejet i hoved og r.., og så har de en tro væbner i de internationale konventioner.

For os danskere skal der spares her og der, for alle danskere, som i et langt arbejdsliv har tjent det danske samfund i håbet om at høste frugterne i deres otium, bliver nu brugt til kriminelle udlændinge.

Jeg er alvorligt bange for, at regeringen har mistet jordforbindelsen til det danske folk med hensyn til udlændingepolitiken, som er ved at køre helt af sporet.