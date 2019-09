Debat: Regering mangler politisk vilje

Læserbrev: Jeg vidste det egentlig godt. Der var ikke hold i løfterne hos de andre i panelet. Og det vidste jeg godt den eftermiddag på Ærø - hvor alle partier var inviteret til at diskutere bryllupsturismen på Ærø og Langeland i en paneldebat lige inden valget.

Det skortede ellers ikke på løfterne fra især de røde partier. Men allerede den dag forudså jeg, at en rød regering ikke ville komme Ærø og Langeland til undsætning. Og her tre måneder senere blev den forudsigelse til virkelighed.

For det har stået helt tydeligt, sort på hvidt, i Fyns Amts Avis efter et møde hos socialminister Astrid Krag tirsdag den 3. september: ingen af de røde partier, som kritiserede og var så kry i valgkampen, ville lægge hånden på kogepladen og dermed insistere på, at Astrid Krag kom med konkrete forslag til at ændre loven, således at den opfylder den politiske aftale, vi indgik.

Den politiske aftale skulle sikre, at der blev lukket for proformaægteskaber (og dem har vi fået lukket for) - og samtidig holde hånden under bryllupsturismen. I stedet "må vi se tiden an".

Men Ærø og Langeland kan ikke bruge sådan et svar til noget. Alene på Ærø har der været en nedgang på knap 70 procent i vielser af udenlandske par fra maj til midt august ifølge Ærø Kommunes egne tal. Det er en meget meget voldsom nedgang. Og det siger sig selv, at implementeringen af loven ikke lever op til den politiske aftale jeg indgik som minister med alle partierne i Folketinget (minus DF).

Og derfor er det også helt nødvendigt med politiske forandringer - så den politiske aftale overholdes. Efter mødet hos ministeren fik jeg tilsendt en sms fra en deltager fra et af de selvsamme røde partier, som skrev: "Du er en løve. Flot kæmpet".

Men som jeg skrev tilbage: "Ville have været mere virkningsfuldt hvis andre havde kæmpet med mig". Senere på måneden har både Ærø, Langeland og flere andre kommuner, som er hårdt ramt, et møde med ministeren. Jeg håber, Astrid Krag vil gå til det møde konstruktivt og lytte til de forslag som kommunerne frembringer.

Det er ikke for sent at skabe de fornødne ændringer - men den politiske vilje skal være der.