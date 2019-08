Debat: Ramadan som del af højskolesangbogen

Læserbrev: Dette hyldes af lokalredaktør Anders C. Østerby i lørdagens Fyns Amts Avis (den 3. august), og jeg må indrømme jeg undres.

For højskolesangbogen er for mig noget, der er tænkt til at synge sange, der kan samle om noget fælles, noget dansk. Og det kan godt være, at nogen synes ramadanen er dansk, fordi den foregår i Danmark, men at skulle synge sange, der intet har med fællesskab at gøre, er en tand for meget for mig.

Jeg vil da håbe, den ikke finder vej til højskolesangbogen, og den blot bliver brugt på Enhedslistens årsmøder.

For øvrigt vil det kunne sammenlignes med at imamerne sang "Den danske sang er en ung blond pige" til deres messer.