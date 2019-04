Debat: Radio24syv kan godt fortsætte i Aarhus

Læserbrev: Et væsentligt argument for at lukke Radio24syv til oktober har været, at man ikke kan lokke journalister, freelance-debattører, specialister og andre interviewofre til at komme til et studie, der ikke er placeret i midten af København, men for eksempel i Aarhus.

Har ledelsen af Radio24syv ikke opdaget, at der er en mulighed for, at disse personer kan tage Nordic Seaplanes vandflyver, der flyver fra Københavns Toldbod til Aarhus Havn - altså fra bycenter til bycenter. Der er fem daglige dobbeltafgange og turen tager kun 45 minutter. Check-in tager kun få minutter, og der er intet tidsrøvende security check. Man undgår Københavns notoriske trængsler i trafikken og dens parkeringsproblemer. Der er oven i købet mulighed for at låne gratis bil eller el-cykel til videre transport fra terminalen ved Toldboden eller Aarhus Havn.

Der er således intet til hinder for, at Radio24syv kan flyttes til Aarhus.