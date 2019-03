Debat: Pubquiz på Børsen

Hvad er fornavnene på Tove Ditlevsens to biologiske børn? Med mindre man ved den slags, så kan svaret kun blive et gæt. Men sammen med et par håndfulde andre spørgsmål af varierende sværhedsgrad, var dette på listen for et par uger siden, da der sidst blev afholdt pubquiz på Restaurant Børsen i Gerritsgade.

Vi er op mod 100 mennesker, der mødes en gang om måneden for at dyste i paratviden. Man samles på hold med højst fire deltagere, gerne med et tosset holdnavn. "Løs ulv trøster basun" er et af de mest bizarre. Men der er andre, der følger trop: "Evil Empire", "Det indholdsløse Læringsinferno", "Gæs Hoo", "Alles klappt", "Damernes Magasin", "Quizomodo", "Kloge Åge og hans Kællinger" eller mere simpelt: "Hold 1".

Mette, der bestyrer Børsen, er den store quizmaster. Hun laver hver måned spørgsmålene, som vi alle venter spændt på. Adrenalinet kører på højtryk undervejs, og man er faktisk udmattet efter et par timers quiz.

Deltagerne spreder sig godt over aldersspektret, omend de gråhårede ikke overraskende er i overtal. Mange af os er nok lidt nørdede og har gennem årene opsamlet viden på mange forskellige områder. Erhvervsmæssigt er det endnu mere varieret: studerende, håndværkere, journalister, bibliotekarer, pensionister, kunstnere, tandlæger, optikere og selvfølgelig - igen ikke overraskende - lærere i alle afskygninger.

Pubquiz-fænomenet er startet i England. De har jo en svaghed for skøre konkurrencer, og derefter har det bredt sig ud over kontinentet via de mange irske og skotske pubber, som man kan finde mange steder.

Vi spiller tre runder, der alle afsluttes med et bonusspørgsmål. Svarer man rigtigt på det, vinder man en omgang til sit hold. Efter sidste runde er der et puljespørgsmål med mulighed for at vinde den samlede pulje, som hver deltager har bidraget til. Ofte er der ingen, der kan svare rigtigt, og puljen går så videre til næste måned. Derfor er der nogle gange en pæn slat penge i puljen. Det hold, der har færrest rigtige point efter tre runder, vinder en omgang røde sodavand, men tit afslår bundholdet dog fra at tage imod præmien.

Et særligt kringlet spørgsmål kan godt risikere at blive mødt med protester fra salen, men så opfordrer Mette os bare til at komme ind i kampen. Andre gange er der specielle temarunder, hvor alle spørgsmålene handler om samme emne såsom julen, fodbold, nordiske guder, John Mogensen eller Kim Larsen. Det er ikke alle deltagere, der jubler over en temarunde, men der er ingen nåde. Man må svare så godt man kan. Og efter at have været med nogle gange, så kan man regne ud, at Mette blandt andet gerne stiller spørgsmål om afrikanske hovedstæder, europæiske floder eller delstater i Canada og Australien. Så hvis man orker det, kan man give sig til at læse op på de emner.

Fornavnene på Tove Ditlevsens to biologiske børn er i øvrigt Helle og Michael.