Debat: Prisen kan blive for høj - det blev den for Sass

Læserbrev: Henrik Sass Larsen er opvokset i Køge, hvor jeg også har boet i årtier, og fælles kom vi begge fra samfundets nederste rangstige med sociale forhold, der ikke burde være i Danmark.

Uddannelsesmæssigt fik Henrik en topuddannelse og blev kendt i hele Danmark, og ingen er i tvivl om, at han ville bruge sine evner til et løft for de svage. Og sådan blev det, og Henrik blev endda også minister i en socialdemokratisk regering.

Formiddagsaviser lever af beretninger, skæve om man så må sige, og fik Henrik en kop kaffe eller en øl på torvet, var der mange, der uopfordret satte sig ved nær eller ved hans bord, og så skrev aviserne, at han "mængede" sig med mystiske forbrydertyper og ofte rockere. Ofte gamle kammerater fra skolen og ungdommen.

Politiets efterretningstjeneste fik beretninger og Henrik Sass, blev ikke minister indtil videre.

Ingen mennesker - kun få - kan tåle at blive nedgjort igen og igen af aviser, begavede mennesker ikke læser, og nu er hans ønske nok, at prisen for at tjene samfundet har været for høj, at hans psyke p.t. har nedtur.

Jeg kan bekræfte, at samme avis også har jagtet mig med journalister og fotografer, at jeg flere gange kom på forsiden, med en "bjælke" for at jeg ikke skulle blive genkendt, hvilket jeg i øvrigt tydeligt blev af dem, der læste artiklen. Jeg har i øvrigt også været afhørt af politiets efterretningstjeneste.

Min reaktion i livet har været at ansætte mange af dem, der ellers havde svært ved at finde fast arbejde, og det har jeg aldrig fortrudt, måske med et par undtagelser. For mig som arbejdsgiver til ret mange, var det en ubeskrivelig glæde at erfare, at det ikke er umuligt at løfte medmennesker, som ingen ellers troede muligt. I dag holder jeg foredrag i fængsler og på højskoler. Også her på Fyn.

Artiklerne i avisen ødelagde mit selvværd, idet man som født social taber er meget følsom over for kritik som voksen.

Jeg valgte at lukke ned med mine aktiviteter og brugte mine penge og ikke længere til investeringer i virksomheder med mange hundrede ansatte.

I over 20 år har jeg rejst verden rundt især til Sydspanien og ofte mange måneder ad gangen - ofte halve år - og i dag lever jeg et godt liv, men der er en bestemt avis jeg aldrig læser i, ej heller på nettet.