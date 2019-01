Debat: Poul Nyrup havde ret i sin vurdering af DF

Læserbrev: Den 3. januar har John Jensen et indlæg i Fyns Amts Avis om, at medierne skal se virkeligheden i øjnene. Hans og DF's primitive virkelighed. I den virkelighed er alle muslimer fundamentalistiske islamister, som vil undergrave det danske samfund.

Men debatten drejer sig jo grundlæggende ikke om muslimer, men om religion i almindelighed og sekularisme, som er en central dansk værdi, der blandt andet betyder, at al religion skal underlægge sig det verdslige samfund. Og alle, der praktiserer deres religion i overensstemmelse hermed, er velkomne i Danmark. Det gælder også muslimer. Det er selvfølgelig en mere kompliceret problemstilling, der helt åbenbart overskrider, hvad John Jensen og DF magter.

John Jensen opfordrer medierne til at offentliggøre en video, der i detaljer viser mordet på de to kvinder i Marokko. Det synspunkt viser med al ønskelig tydelighed den kyniske fanatisme, der er styrende for John Jensen og DF. Fuldkomment hensynsløst lader man hånt om de pårørendes følelser og centrale danske værdier for mediernes adfærd.

Endnu engang får man understreget sandheden i Poul Nyrups ord om, at stuerene bliver de aldrig.