Debat: Politisk samarbejde skabes ikke ved at tælle til et flertal

Læserbrev: Flemming Madsen nævner i et interview til Fyns Amts Avis den 30. august, at han som udvalgsformand anser det for betænkeligt, at jeg skulle have haft en viden, som ingen andre havde.

Min viden i sangen var og er på ingen måde større end den Flemming Madsens egen gruppeformand, John Arly Henriksen, har.

Min viden delte jeg klart på mødet. Det faktum, at politiet formentlig ikke kunne godkende den pågældende vejføring, og at dette formentlig også var meddelt kommunen! Så Flemming, der er ingen i udvalget, der ikke vidste det. Din egen gruppeformand vidste det, og jeg har fortalt det!

Havde du udvist bare lidt forståelse for andres holdninger og lyttet, som nævnt også til din egen gruppeformand, i stedet for at tromle din egen dagsorden igennem, bygget på et for os andre uoplyst grundlag, så var vi ikke havnet her.

Positiv politisk samarbejde på tværs af partierne - det som borgerne klart efterspørger - skabes i åben dialog og forståelse for hinandens holdninger og ønsker. Det skabes ikke blot ved at kunne tælle til et flertal.