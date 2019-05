Debat: Politikernes helhedsforståelse mangler på klimaområdet

Læserbrev: I de tidlige halvfjerdsere tog jeg en skibsførereksamen, det var dengang regnestokken og logaritmetabellen var en del af hverdagen, laptop og ipad var endnu ikke opfundet, og en Texas lommeregner var rasende dyr og helt uden for rækkevidde.

Nogle år efter tog jeg et pilotcertifikat, opgaveløsningerne til denne eksamen var også uden brug af elektroniske regnemidler, dog var dyre og klodsede elektroniske regnemaskiner dukket op, men høstede ikke megen anerkendelse hos gamle og erfarne piloter.

Løsning af regneopgaver og forståelsen af tals størrelse var en helt anden opgave inden den elektroniske tidsalder. Hovedregning, mental dead reckoning eller et løst overslag var ofte nok, eller kunne danne bund for høj præcision, når dette var nødvendigt. Brugte man en regnestok blev kommaet sat efter forudgående hovedregning, så en smule talforståelse var nødvendig.

Når jeg i livets løb er blevet præsenteret for et tal i den ene eller anden sammenhæng, er dette altid blevet vejet, og har det ligget uden for, hvad jeg ved et løst overslag har kunnet acceptere, er tallet altid blevet undersøgt nærmere.

Hele jordens menneskeskabte CO2-udslip er årligt cirka 37.000.000.000 ton. Vi i lille Danmark udleder årligt cirka 52.000.000 ton.

Vores ambitiøse politikere blandt andre i Socialdemokratiet vil inden år 2030 nedsætte dette tal med 60 procent, hvordan vides vist ikke med nøjagtighed, men hvis vi nedsætter de 52 millioner ton med 60 procent vil den årlige globale udledning være 36.968.800.000 ton.

Har alle ansvarlige digital demens?

Jeg mener, de kan sammenlignes med en pligtopfyldende tjener på s/s "Titanic", som tørrer en sjat vand op fra dørken på sin vej til redningsbåden, som allerede er sejlet.