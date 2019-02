Læserbrev: Det er åbenbart Hr. Ole Bang Jensen magtpålæggende at fortælle, at DF og i særdeleshed undertegnede ikke er stuerene, det har han nu brugt to læserbreve på.

For omkring tyve år siden proklamerede den selvhøjtidelige statsminister, hr. Poul Nyrup, sit had til Dansk Folkeparti med ordene "Stuerene bliver I aldrig".

Sætningen blev udråbt fra Folketingets talerstol og scorede et politisk selvmål af dimensioner, som Mette Frederiksen ihærdigt prøver at rette op på i dag.

Det er faldet Ole Bang Jensen for brystet, at undertegnede i et læserbrev for næsten et år siden havde udtrykt stolthed ved at være medlem af et parti, som i årtier har oplyst om faren ved stigende islamisering, og nu kan se, at oplysningskampagnerne er ved at trænge igennem hos andre partier.

Jeg tror ikke, at DF er kede af sætningen "stuerene bliver I aldrig". Den fortæller mere om Nyrups ukendskab til virkeligheden end om DF-politik.

Hr. Ole Bang Jensen kalder undertegnede udansk, ikke stueren, løgner og måske racistisk, fordi jeg frygter den muslimske folkevandring og ønsker, at grusomheder begået af muslimer bliver omtalt, som det de er, nemlig hadforbrydelser mod ikke muslimer.

Jeg vil ikke kalde Ole Bang Jensen ualmindeligt dum eller en løgner, men uvidende i en grad, som ikke burde eksistere i et oplyst samfund og bede ham undersøge, hvor i verden mindretal af kristne lever i fred og fordragelighed med et muslimsk flertal samt undersøge specielt danske mediers dækning af muslimers halshugning af en dansk kvinde i Marokko. I intet dansk medie har jeg set oplysninger om mishandling og voldtægt inden den afskyelige halshugning. Tilbageholder medierne informationer og hvorfor?

Hvis det er udansk, racistisk, ikke stuerent, eller hvad Ole Bang Jensen måtte finde på at advare mod den islamiske fare, er jeg skyldig. Vi har alle efter min mening krav på information om politikernes og mediernes berøringsangst og konsekvenserne ved den fortsat muslimske folkevandring.

Med dette læserbrev lukker vi denne meningsudveksling mellem Ole Bang Jensen og John Jensen.

Med venlig hilsen

David Bernicken

Redaktionschef

Fyns Amts Avis