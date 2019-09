Debat: Placering af Baggårdteatret

Læserbrev: Kære Beth.

Jeg er meget enig i, at AOF-bygningen er af stor værdi for byen og rummer mange spændende muligheder. I princippet også for et teater.

Dog er jeg af den overbevisning, at potentialet og udfoldelsesmulighederne for et nytænkt teater-, uddannelses-, og oplevelseshus med hensyn til kreative samarbejder, eksponering og den øvrige byudvikling, vil være størst på Frederiksøen. Til stor kulturel værdiforøgelse for både erhvervsliv, by og borgere.

Hvad angår parkeringsudfordringer og sikker færdsel på havnen, vil jeg nøjes med forsigtigt at konstatere, at det er områder med stor politisk bevågenhed - og konkret ved jeg, at der arbejdes aktivt med begge forhold, både omkring det nye Simac-byggeri og en renovering af Den Blå Kant bandt andet på Frederiksøen.

Hver en sten skal dog vendes og betragtes i en proces, der gerne skulle sikre Sydfyn en fortsat national førerposition, hvad angår et sprudlende og levende teater- og kulturliv. I det perspektiv er dit indspark værdifuldt - og for det skal du have tak.