Debat: Placer Baggårdteatret i AOF-bygningen

Lokaldebat: Viking, den historiske AOF-bygning, Vestergade 23 i Svendborg, er til manges fortrydelse sat til salg.

Dens centrale placering i byen gør det nemt at bruge faciliteterne i huset, uanset hvilket transportmiddel man vælger at bruge. Der er offentlig transport næsten til døren fra hele kommunen, og parkeringspladsen i Voldgade ligger ved Vikings bagdør. Der er gratis parkering i to timer, og kommer man klokken 18, kan man parkere til næste morgen.

Det får mig til at tænke på, om ikke det ville være den ideelle placering for Baggårdteatret?

Der har været mange skriverier og tydelige ønsker om flytning fra Rottefælden fra teatrets leder, Jakob Bjerregaard Engmann, som har udset sig Frederiksøen som det ideelle sted at placere teatret. Forståeligt nok, det kreative miljø på Frederiksøen er ret "sexet", og det forbinder man ikke AOF-bygningen med. Men en anden placering kunne måske appellere til et bredere publikum.

Jeg har fulgt debatten om den ønskede flytning, men jeg har til gode at læse, hvordan man vil løse parkeringsproblemerne på Frederiksøen - eller bare i nærheden.

Rummer Vikings mange lokaler ved nærmere eftersyn andre muligheder? Kunne den give plads til unges teaterdrømme? Et væksthus, hvor man kan øve, lave kostumer og kulisser under samme tag som professionelle forbilleder og en placering, hvor man godt tør sende sine børn hen, selvom det er mørkt.