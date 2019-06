Læserbrev: Puh ha, banken har skrevet til mig, at min tillægspension ophører i næste måned, og hvad gør jeg så?

Med nedbøjet hoved må jeg tilstå, at jeg har syndet i mange år. Tyve år i Sydspanien, hvor jeg har bemærket mig som en flittig danser, ofte min yndlingedans, jive og tango, ofte på fuld udblæsning. Masser af dansedamer, billige drinks. Vinterferier - ofte fire-fem måneder ad gangen. Hver vinter.

Kan man leve af en folkepension? Men jeg var heldig at finde løsningen i mine gemmer: Finn, du nærmer dig sgu 80 år, og stop med at drikke og ryge, og stop med de fede gaver til børn og børnebørn. Kan man det?

Nu drikker jeg mest kaffe. Ser ud over markerne fra min magelige stol i en vidunderlig blomsterhave, lytter til utallige fuglestemmer, tager mig en "morfar", og nyder de dejlige tv-udsendelser og mine aviser (jeg holder stadig to aviser). Hyggesnakker med naboer og køber tilbudsvarer fra de store butikker. Faktisk har jeg en del "skrammel" liggende. Det sælger jeg gennem avisens tillæg: Gul og Gratis. Det har foreløbig givet 50-60 tusinde kroner. Ungerne siger, at ved min død smides alt ud i to-tre containere.

Livet som folkepensionist er måske ikke så tosset endda.