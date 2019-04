Debat: Patienten skal altid være i centrum

Læserbrev: Siden systemskiftet i 2001 har sundhedsvæsenet og patientrettigheder været en hovedprioritet for Venstre.

Jeg mindes 90'erne, med alenlange ventelister, dårligt udstyr på hospitalerne, og hvor patientrettighederne var en by i Rusland. Det var dødsens alvor at være kræftpatient dengang.

Det gjorde Lars Løkke Rasmussen op med som nyudnævnt sundhedsminister i 2001. Sygehusene fik nyt og moderne udstyr. Patienterne fik nu en lang række rettigheder, der gjorde, at de kunne få den rette behandling til rette tid.

Lige siden har vi sikret bedre behandlinger. Der er også kommet langt flere læger og sygeplejersker på sygehusene. Vi har prioriteret, at der skal være råd til ordentlige og moderne scannere, strålekanoner og andet højteknologisk udstyr på vore hospitaler.

Vi har prioriteret, at syge patienter skal hurtigt til udredning og efterfølgende behandling. Hvis ikke det kan ske på et offentligt hospital, så er vi ikke mere forlovet med systemet, end at private alternativer også er en del af løsningen.

Det er og må altid være patienten, der er i centrum, ikke systemet.

Vi vil fortsætte ad samme gode vej, som vi har gjort siden 2001. Vi vil nu sikre et massivt løft af det nære sundhedsvæsen, med en Nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner. Akuthjælpen skal styrkes med 20 nye akutberedskaber, og vi vil uddanne 2000 flere sygeplejersker.

For mig er det vigtigt, at vi har et sundhedsvæsen, vi altid kan regne med. At vi som borgere føler os trygge, ikke kun når vi er raske, men mest af alt, når vi træder ind i et behandlingsforløb.

Det kræver, at vi fortsat prioriterer sundhedsvæsenet højt, og er villige til at betale det, som det koster.

Den røde opposition vil gerne bruge flere penge på højere sociale ydelser. De vil fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så eksempelvis en flygtningefamilie på kontanthjælp modtager over 100.000 kroner mere i offentlige ydelser end i dag.

Jeg mener, at de penge bruges meget bedre på vort fælles sundhedsvæsen. Oppositionen vil sikkert fortælle, at der er råd til det hele. Men i sidste ende handler det om prioriteringer, og her står jeg fast.