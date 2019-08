Læserbrev: I et debatindlæg her i avisen i sidste uge blev jeg beskyldt for ikke have nogle visioner for trafikplanlægningen i Svendborg; at jeg kun interesserer mig for at bevare parkeringspladser og tror, at de kan redde hele detailhandlen.

Intet er mere forkert.

For at tage det sidste først. Selvfølgelig tror jeg ikke parkeringspladser redder hele detailhandlen. Men tilgængelighed og parkeringspladser er et af de parametre, der indgår i en levedygtig by. Når så jeg ser den del truet, er det klart, mit fokus er her.

Mange af de andre ting, der er vigtige for, at vores forretninger kan overleve, arbejder vi jo selv med til hverdag. I min forretning har vi fokus på et motiveret og dygtigt faguddannet personale, at have de varer, vores kunder efterspørger, og indbydende udstillinger.

Vi har stor fokus på at hjælpe vores kunder og have en høj service, ligesom vi laver events i og uden for forretningen. Vi deltager og bakker op, når der er arrangementer i byen. Vi er med på Gammel Torvedag, både på Torvet og foran vores forretning. Vi har altid deltaget i lokale messer. Vi laver temavinduer for eksempel i forbindelse med Svendfesten sidst i august. Og vi bruger mange ressourcer på at markedsføre os på forskellige platforme - også på de sociale medier. Der er mange ting, vi kan gøre selv, og det gør vi. Det er også en af grundene til, at vi stadigvæk har en sund forretning i konstant fremgang. Vi driver også en webshop, som er stigende i salget.

Men når jeg har fokus på og ofte ytrer mig om de trafikale ændringer herunder nedlæggelse af nærparkeringen, så er det, fordi jeg ser en ændring i kundernes adfærd i takt med disse ændringer. Med det mennesketomme torv ser vi færre mennesker på gaderne i for eksempel Møllergade. Fordi det smitter. Derfor frygter jeg flere tomme pladser uden liv for eksempel på Klosterplads. Det kan på sigt få konsekvenser for handlen i byen.

Når jeg bliver skudt i skoene, at jeg ikke kommer med forslag til trafikplan og alternative p-muligheder, vil jeg tro, at det er fordi skribenten ikke har sat sig nok ind i de forslag, jeg er kommet med gennem årene. For eksempel har jeg tidligere foreslået, at man nedlagde gaden fra Bagergade ned mod Dronningemaen og lavede parkeringen i stedet for. Så kunne man i den sammenhæng gør Bagergade hel igen. Jeg har været en af dem, der har presset på at få lavet p-huset i Hulgade. Jeg har som så mange andre foreslået, da man ville ændre på Klosterplads, at "muren" blev fjernet og den gamle smukke trappe genindført, og at man som i Korsgade lavede Klosterplads til sivegade med parkering for eksempel på midten eller i den ene side.

Så at påstå jeg ikke deltager i oplæg til ændringer er ikke korrekt.

Det sidste, jeg blev skudt i skoene i omtalte debatindlæg, er, at jeg var for hurtig ude i forbindelse med ensretningen af Frederiksgade.

Det er måske korrekt.

Jeg mente, at med ensretningen ville det være på sin plads, hvis man sikrede indkørsel fra begge sider til parkeringen i Frederiksgade bag jernbanen. Dette var faktisk tilfældet. Men mit indlæg kom på baggrund af en artikel her i avisen, hvor kommunen overhovedet ikke nævnte den mulighed, hvilket bekræfter mig i, at der i kommunen er folk, der ikke deler min holdning til, hvor vigtigt det er med denne parkering for byens kunder, ved at undlade at nævne p-muligheden.

Jeg vil gerne afslutte dette indlæg med at gentage min mening om, hvad der er vigtigt for Svendborg, hvis vi fortsat skal være den fynske by uden for Odense, der har et aktivt og sundt handelsliv, der fortsat kan medvirke til en levende bymidte, der fortsat kan eksistere og have mulighed for at skabe arbejdspladser og bidrage med gaver og sponsorater til et utal af sportsklubber og små foreninger, handicapfestival osv.

Vi skal som detailhandel selv have fokus på alle de ting, vi kan gøre noget ved, og vi skal forsøge at stå sammen om fælles åbningstider, være der når kunderne er der. Vi skal bakke op om aktiviteterne i byen. Vi skal deltage i udsmykning i byen og medvirke til at holde den ren. Men som kommune skal vi også sikre, det er nemt at færdes som cyklist og gående, men ikke på bekostning af bilismen. Der skal være plads til alle. Vi skal sikre, det er nemt at komme rundt i byen, også som udefrakommende bilister, så vi gør det nemt for udenbys gæster at finde rundt. Vi skal også sikre, at vi ikke kun satser på kunder, der har god tid til at handle - shopping-kunderne. Men også har fat i de kunder, der ellers vil købe deres varer på internettet, fordi det er for bøvlet at komme frem til den forretning, man vil gøre en hurtig handel i.

Jeg er i bund og grund en positiv person, der vil det bedste for vores by. Men måske skal jeg og andre huske at lave flere positive indlæg om alt det gode, der også sker i vores by, så vores konstruktive indlæg og opråb, når der planlægges ting, vi er imod, ikke kun skal virke som negative vibrationer.