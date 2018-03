Debat: Parallelsamfund og ghettoproblemer opstår ikke ud af det rene ingenting

Af: Dorthe Ullemose, medlem af Folketinget og Svendborg Byråd for Dansk Folkeparti, Skårupøre Strandvej 100, Skårup

Læserbrev: Regeringen har fremlagt deres nye ghettoplan. Og det er jo fint nok, men så længe statsministeren ikke mener, at ghetto-problemer handler om islam, er det virkelig problematisk. Løkke må snart forstå, at hovedårsagen til Danmarks problemer skyldes indvandringen fra muslimske lande. Det burde efterhånden ikke være til diskussion for nogen partier.

Der er mange gode elementer i regeringens ghetto-initiativ, men det er ikke en plan, der vil løse problemerne og dermed redde Danmark.

Planen går blandt andet ud på, at uintegrerbare og kriminelle skal ud af ghettoen og blandes med resten af befolkningen. Men det løser ikke problemet. Kriminelle og de, der ikke vil Danmark, skal ikke bare ud af ghettoen - de skal ud af Danmark.

Skulle afstanden mellem uintegrerbare indvandrere gøre, at de dropper deres islam-ideologi, at de pludselig finder et arbejde, passer deres skole, respekterer de danske værdier, overholder lovgivningen? Skulle de lige pludselig opgive deres kvindeundertrykkende kultur, fordi de skifter adresse?

Det kommer ikke til at ske. For rigtig mange af de uintegrerbare vil ikke være som os.

Der er kun en løsning på det her problem, og det er at sende uintegrerbare indvandrere hjem, sende kriminelle ud af landet og indføre et asylstop.

Og så jeg fuldstændig ligeglad med om konventioner eller EU står i vejen. DF ønsker, at vi skal være herre i eget hus.

Så længe de andre partier er så EU-glade og ikke vil ændre gamle konventioner, så kommer vi aldrig for alvor de problemer til livs, uanset hvor mange ghettoplaner eller bandeplaner, regeringen og de andre partier udarbejder.

DF står desværre igen alene med den holdning. Derfor er det svært at ændre på, eftersom DF ikke har 90 mandater i Folketinget.