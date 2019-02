Læserbrev: Jeg vil slå mig ned som sælger af papnæser og håndsæbe, for det er der da brug for hele tiden på Christiansborg - særligt efter folketingsvalget, så kommer der gang i næser og ikke mindst håndsæbe, for hvem har sagt hvad, hvem beskylder hinanden for hvad, og hvem har lovet hvad ...

Jo, der bliver gang i den.