Debat: Paller og skrammel flyder på torvet i Marstal

Læserbrev: Lige hjemkommet fra et besøg i Marstal kan jeg konstatere, at det er blevet meget nemmere at komme af med sit affald, end da jeg boede i byen.

Man kører det bare hen på torvet - det er da nemt. Det flyder med paller og skrammel.

Ideen med at skabe liv på torvet er god, men der må da være nogle kreative sjæle, der kan skabe et miljø, der både er pænt at se på og opholde sig i.

Jeg håber, kommunen får ryddet op og bruger vinteren til at samle ideer, så torvet fremstår pænt og imødekommende når forårets turister arriverer.