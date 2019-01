Debat: Påstande om asyldrenge er udokumenterede

Læserbrev: Er Ærø på vej ind i et Donald Trump univers, et univers med tilsvining af mennesker ved brug af udokumenterede påstande? Iza Alfredsens Synspunkt: "Asyldrengene var ikke kun englebørn" trykt i Fyns Amts Avis lørdag 29. december tyder på det.

Hvilken dokumentation har Iza Alfredsen for at hævde, at filminstruktøren Helle Toft Nielsens motiv for at genstarte debatten om asyldrengene er egeninteresse? For, at medarbejderne på asylcentret var "uerfarne mennesker"? For påstandene: "igen en ledelse uden lyst og evne til at arbejde i den virkelighed, de unge mænd var endt i", og "at den (ledelsen) var ligeså uduelig, blind og ansvarsfralæggende, som den var ude af stand til at sætte grænser for de såkaldte asyldrenge"? For at "især midaldrende kvinder (flokkes) om disse asylanter og flygtninge og lader dem forstå, at resten af Danmark er imod dem. De (asylanterne) er uønskede, og det er faktisk kun bemeldte kvinder, der ikke er racister"?

Vi har ikke personligt taget os af asyldrengene, fuld respekt for dem, der har. Men vi har deltaget i drengenes arrangementer og med stor glæde. De var høflige, hjælpsomme og bestemt ikke mere umulige end danske unge (vi har selv voksne børn). Vi færdes meget over hele Ærø på gåben og med bus. På vore ture på øen har vi selvfølgeligt også mødt de unge asyldrenge. Vi har dog ikke mødt en eneste af de ubehageligheder, som Iza Alfredsen beskriver.

Så: Dokumentation udbedes.