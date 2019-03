Debat: Overlad ikke Svendborg Sygehus' skæbne til bureaukraterne

Læserbrev: Da sygehusstrukturen i Syddanmark blev fastlagt, ønskede et enigt regionsråd at fastholde Svendborg Sygehus som akuthospital med fødsler.

Fra regeringens ekspertudvalg fik regionen et tilbud, man ikke kan afslå: Sig nej til Svendborg som akutsygehus, eller I får ikke 6,3 milliarder kroner til bygningen af Nyt OUH.

Eksperter og embedsmænd tromlede med skiftende regeringers opbakning det folkevalgte regionsråd ned.

Derfor er den kommende fynske sygehusstruktur baseret på, at Svendborg Sygehus bliver specialsygehus, når Nyt OUH står færdigt.

Men regionsrådet holdt fast i og har fortsat en politisk ambition om, at både specialsygehuset i Svendborg, sammedagssygehuset i Nyborg, Ø-sygehuset på Ærø og røntgen i Rudkøbing bevares.

Jeg ved det, for jeg har selv været med til at kæmpe for både sammedagssygehuset i Nyborg, røntgen i Rudkøbing, sundhedscentret på Langeland, blodprøver på Ærø og lægevagten i flere af de sydfynske byer.

Hvis det folkevalgte regionsråd udskiftes med udpegede "eksperter" og embedsmænd, der i sidste ende alene står til ansvar for sundhedsministeriet og -ministeren i København, hvem er det så, der skal kæmpe for de lokale sundhedstilbud?