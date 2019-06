Debat: Overflødige eller skadelige behandlinger i sundhedsvæsnet

Læserbrev: Stephanie Lose udtalte nyligt, at "vi sammen kan sætte skub i en proces, hvor klinikker og patienter luger ud i metoder, som er dokumenteret overflødige."

Jeg vil gerne tilføje: "eller direkte skadelige."

En operation for kuskefingre i det offentlige regi efterlader et urimeligt højt antal patienter med invaliderede ubrugelige hænder. Lægerne ved det godt og fraråder ofte operation. De siger, man skal lære at leve med krogede fingre.

Enzymindsprøjtninger, som man nu prøver som forsøg, er potentielt farlige og samtidig smertefulde, og succesraten er utilfredsstillende. Enzymindsprøjtningerne koster 7000 kroner pr. dosis, og tit skal man bruge mange doser. Dyrt og dårligt i forhold til en tredje metode kaldet HZ-akupunktur.

På "Center for kuskefingre" i Odense har en kinesisk/dansk læge, Gao Chun Wen, udviklet en metode til at løsne strenge og knuder i håndfladen ved hjælp af en nål. Metoden må ikke forveksles med den, man prøver i Silkeborg, hvor man anvender en kanyle på en engangssprøjte, som man på må og få stikker ind i håndfladen. En kanyle er i princippet en kniv, som skærer det over, den rammer, og samtidig efterlader den arvæv, som ikke kan bearbejdes mere.

Indgrebet ved HZ-akupunktur er meget mere skånsomt og præcist. Lægen arbejder med sterile hænder uden handsker, da en operationshandske forhindrer lægen i at kunne mærke, hvad han laver. Nålen efterlader ikke arvæv af betydning, så man kan få rettet fingrene ud igen, hvis de igen deformeres.

Indgrebet tager cirka en halv time i lokalbedøvelse, og man kan køre bil hjem efter indgrebet.

Det offentlige vil desværre ikke give "Center for kuskefingre" en overenskomst med sygesikringen, så man må selv betale for behandlingen, selvom den er 20.000 kroner billigere end det, de kan tilbyde på danske hospitaler. En finger koster fra 4.000 kroner op til 13.500 kroner afhængig af vinklen på deformationen.

Afskaf de skadelige behandlinger på hospitalerne, og lær Gao Chun Wen's metode. Send nogle læger til Kina, hvor de kan lære HZ-akupunktur. Herefter kan de lære den metode, Gao Chun Wen har udviklet.

Gao Chun Wen burde indstilles til Nobelprisen i medicin for at have udviklet denne metode, som er ansvarlig for, at jeg stadig har fuldt funktionsdygtige hænder.