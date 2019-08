Debat: Outsourcing af kommunale opgaver

Læserbrev: Når markedschefen i Dansk Erhverv den 22. august skriver, at mere outsourcing af kommunale opgaver til private aktører vil skabe bedre og billigere resultater, så er det et postulat, der skal tages med et vist gran salt. Kommunerne skal ikke tjene penge på deres ydelser, men det skal en privat aktør, derfor må den private aktør skære på steder, så der ikke leveres den samme vare, som da kommunen leverede.

På Ærø varetages taxakørsel, renovation og undervisningen af udenlandske borgere i dansk af private aktører uden indgået overenskomst på fagområderne.

Den private taxaordning blev besluttet samtidigt med, at et langt mere økonomisk forslag i kommunalt regi blev forkastet. I Renovationen sparer man cirka en million kroner ved at vælge et billigere tilbud fra en vognmand uden miljøgodkendelse eller overenskomst. Og man kan spørge sig selv, om det samme er tilfældet med sprogundervisningen for vores udenlandske borgere, hvor der heller ikke er overenskomst.

Så nej, det er ikke godt nyt, hverken for borgerne, de ansattes løn- og arbejdsforhold, og sikkert heller ikke for kommunekassen. Hvem sagde merværdi til samfundet?

Kommunerne skal sikre sig, at der er ansættelsesforhold tilsvarende arbejde af samme art i henhold til en indgået overenskomst på det pågældende fagområde, når de skal tage stilling til udbud. Har Ærø Kommune sikret sig dette i de ovenstående tilfælde?

