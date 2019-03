Debat: Om affaldsstationerne i Rudkøbing by

Læserbrev: Kære Danmark, som i hele Danmark.

Hvad fanden er meningen, og nej, Ifår ikke en undskyldning for at bande offentligt. Hvad?

Jeg hørte i dag, at vi i Rudkøbing by, som i en del af Danmark, dog ikke hovedstadsområde, men elsket af turister og fastboende i tusindvis, skal til selv at transportere vores affald, i forvejen sorteret i 3 forskellige slags, altså den der vi har under køkkenvasken, som både lugter og drypper, til opstillede stationer rundt i vores smukke gamle by.

Hvem kan sige som det mindste problem, rotter?

Hvem tager hensyn til vores ældre, der nu skal slæbe arme og ben af for at komme af med affald?

Hvem tager hensyn til os, der ikke må bære eller ikke kan bære ret meget? Og hvem betaler den miljøskade vi tilføjer, fordi nu ikke kan nøjes med cyklen ind og handle, fordi vi skal have affald med ind til affaldsstationen?

Jeg kender en sød dame, som faktisk er ret udfordret i forvejen. Ud over at have arbejdet hele sit liv og stadig gør det, selvom hun har KOL i svær grad, og bor i lejlighed, hvor der er trapper. Når hun går til byen, må hun stoppe og få luften jævnligt. Hun skal så nu til at slæbe affald eller tage en taxa.... Og tak for kaffen, miljøet kommer til at elske vores forurening, så hvorfor ikke lige så godt sætte skatten op også for os langelændere, nu I er i gang... For straffen kommer, det ved vi jo... Udkantsdanmark betaler for storbyens luksus hver gang...

Jeg siger nej tak, men tak for buddet... Opfindsomheden bør belønnes.

Så vågn da op, vi har også menneskerettigheder, og jeg venter med spænding på, hvornår nyheden om, at vores egen hovedstad går forrest og tager Metroen ned med deres affald, for den mulighed har vi ikke...

Jeg bliver vred, når I tramper på det vi elsker, og her er en opfordring til selv at tage en bid af lorten, inden den sendes videre til vores elskede Langeland, som i Danmark.