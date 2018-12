Læserbrev: Hvis chefredaktør Carsten Olsen havde sat sig ind i, hvorfor man vedtog FN-pagten i 1948 for 70 år siden, så havde vi, der ikke vil have ødelagt vores nationale ståsted og fædrende land ved utålelig migration, været fri for Olsens udgydelser.

FN vedtog nemlig pagten på grund af de mange overgreb begået mod civilbefolkningerne under 2. Verdenskrig, og for at sikre det enkelte individ imod egen stat.

Se, det er jo en hel anden historie og begrundet i de mange millioner fordrevne i Europa, der ikke kunne komme tilbage til deres hjemland af politiske grunde eller landet lå i ruiner. Derfor skulle de fordrevne beskyttes ved lov. Dengang ville de fordrevne hjem, og ingen syd for Hamborg havde nogen sinde hørt om et veldrevet, homogent og demokratisk land ved navn Danmark. Man ville hjem til familie, hjemstavn og tryghed uanset hvad.

Situationen er en hel anden i dag, hvor alle kender Danmark. Men der fifles stadig med "konventionerne" for at legitimere noget efterfølgende, som intet har med oprindelsen at gøre. Går den, så går den, men altså ikke for Olsen.

Om den går for Løkke er tvivlsomt, for han snakker kun om, at "Marrakesh-aftalen ikke er juridisk bindende". Men det er sandelig også "en politisk aftale", og Danmark er ikke kendt for at rende fra politiske forpligtelser, så bordet fanger en dag. Men så er det nok ikke Løkkes bord længere.