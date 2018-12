Debat: Olie er Gud, positive tal på bundlinjen er hjerteblod og morderiske tyranner behandles med respekt

Synspunkt: Der burde ikke være alvorlige problemer i denne verden. Læreanstalter overalt på kloden fabrikerer genier på samlebånd, det går fremad i ekspresfart, flere og flere sygdomme kan behandles, og overalt bliver der arbejdet på højtryk for at løse jordens energiproblemer. Vores dejlige planet burde være et paradis, men omdrejningspunktet er balladen om den altødelæggende folkevandring til velfungerende lande fra slyngelstater, hvor eliten ikke bekymrer sig særlig højt om borgernes velfærd.

Verdens ledere, FN, EU og alle godhedsorganisationerne har svær berøringsangst, kritik af islam og folkevandringen fortolker de som racisme, ingen forbedringer bliver foretaget med det resultat at befolkningerne i lande, som lider skade bliver mere og mere frustrerede.

Efter at have fulgt lidt med i sagen om den saudiske journalist, som kom en tur gennem kødhakkeren på den saudiske ambassade i Istanbul, og sagen om dansk politis jagt på tibetanske flag, som kunne støde en kinesisk leder på Danmarksbesøg, er det tydeligt, at verdens ledere er fuldstændig enige om tre ting. Nemlig at olie er Gud, positive tal på bundlinjen er hjerteblod og morderiske tyranner behandles med respekt.

Hvis Saudi Arabien på dets ambassader i andre lande kan køre deres borgere igennem en kødhakker og på hjemmefronten halshugge i hundredvis af mere eller mindre uskyldige mennesker, uden at verdenssamfundet kommer med andet end sporadiske pip, ser man oliens betydning og de politiske lederes menneskesyn.

At danske betjente suser rundt og beslaglægger tibetanske flag for ikke at støde en leder fra det land, som brutalt overfaldt Tibet og på hjemmefronten årligt henretter tusindvis af mennesker, og holder andre tusindvis af politiske modstandere i koncentrationslejre, fortæller lidt om dansk moral. Bare man har olie nok eller er stor importør, er det ligegyldigt, hvordan man opfører sig - er det denne holdning, som driver den muslimske folkevandring?

Politikere, godhedsorganisationer og FN, fremturer konstant med endeløse rækker af tårefremmende årsager til, at Afrikas befolkning stormer mod Europa, men de glemmer at fortælle, hvorfor et kontinent, som er fantastisk rigt og frugtbart, ikke kan forsørge sine egne borgere.

Årsagen kunne være den, at hele det afrikanske kontinent regeres af skruppelløse diktatorer understøttet af en hovedrig elite og et stærkt militær godt hjulpet af FN, som fodrer alle ikke arbejdsduelige, der ellers ville dø af sult. Lande som Danmark gør ligeledes en formidabel indsats for at holde diktatorerne ved magten. FN og andre godhedsorganisationer distribuerer rapporter og billedmateriale af så jammerlig art, at berøringsangste regeringer fra hele verden skyndsomt sender diktatorstøtte i form af udviklingsbistand, som de glade modtagere kan købe luksusboliger for på alverdens solkyster.

Selvom industri, handel, diktatorer og mange andre tjener tykt på menneskers elendighed, er løsningen nok ikke, at alverdens diktatorer sender mennesker, som er kasseret, over grænserne til forsørgelse i velfungerende lande.

Den vestlige verdens hjælp til befolkningerne i diktatortyranniserede lande burde være militærrådgivere og våben ad libitum til aflivning af tyranner og etablering af humane regeringer. Den frie verdens ledere kan ikke forhandle noget som helst med diktatorer, som sidder på enorme pengekasser, bevæbnet til tænderne og med alle esserne.

Historien viser, at overvældende militærmagt er konfliktdæmpende, og måske midlet til at holde mennesker fra Afrika og Mellemøsten så langt fra Europa som muligt.